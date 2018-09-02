نادي العهد يفوز على النجمة ويتوج بطلًا للسوبر اللبناني للمرة الثانية على التوالي (فيديو)

توّج فريق العهد بلقب كأس السوبر اللبناني لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي، والسادسة في تاريخه، بتغلبه على النجمة بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية، في العاصمة بيروت.

دخل العهد اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في رحلة بحث عن هدف التقدم، وهو ما تحقق في الدقيقة السادسة عبر محمد قدوح.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي النجمة لكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم العهد بهدف نظيف.

واستمر مسلسل إهدار الفرص من الجانبين خلال شوط المباراة الثاني، ليتوّج العهد باللقب.

بذلك عادل العهد رقم النجمة في عدد مرات التتويج باللقب، بإجمالي 6 ألقاب لكل منهما.