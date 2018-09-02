عمر خربين يعتذر عن الانضمام للمنتخب السوري.. وغابرييل سومي يفسخ عقده من أجل نسور قاسيون‎

أعلن المدرب الألماني بيرند شتانج، المدير الفني للمنتخب السوري، اعتذار عمر خربين، لاعب نادي الهلال السعودي، عن الانضمام إلى نسور قاسيون، خلال أيام الفيفا.

ويواجه المنتخب منافسه الأوزبكي، الخميس المقبل، ثم قيرغيزستان في العاشر من الشهر الحالي وديًّا؛ استعدادًا لكأس آسيا 2019 في الإمارات، مطلع العام المقبل.

وقرر المدرب الألماني استدعاء لإياز عثمان ليحل مكان عمر خربين.

ومن جهته، شدد فادي الدباس، رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم، على ضرورة معاقبة عمر خربين؛ لعدم وجود سبب مقنع لهذا الاعتذار، وقد تصل العقوبة للحرمان من مشاركة نسور قاسيون بطولة كأس آسيا 2019.

في سياق متصل، قرر غابريل السومي فسخ عقده مع ناديه الأمريكي نيو إنغلاند ريفولوشن؛ بسبب رفض إدارة ناديه السماح له بالمشاركة مع المنتخب السوري أمام أوزباكستان وقيرغيزستان.

وأوضح شتانج مدرب منتخب سوريا، أن الاتحاد السوري طلب من نيو إنغلاند ريفولوشن السماح للسومي بالالتحاق بمعسكر المنتخب، لكن النادي الأمريكي رفض ذلك؛ بحجة أن الدوري المحلي مستمر في أيام الفيفا، ليقرر بعدها السومي فسخ عقده مع النادي؛ من أجل نسور قاسيون.