السلوفيني كاتانيتش يصل العراق تمهيدًا لتولي تدريب منتخبه (فيديو)

رصدت فيديوهات نشرها الجمهور العراقي على مواقع التواصل الاجتماعي وصول المدرب السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، وجهازه المساعد، اليوم الأحد إلى بغداد، من أجل الإشراف رسميًا على تدريب المنتخب العراقي.

الاتحاد العراقي كان تعاقد مع السلوفيني لمدة ثلاث سنوات مقابل مليون و200 ألف دولار سنويًا.

ويستعد المنتخب العراقي لخوض منافسات كأس الأمم الآسيوية الإمارات 2019، والتي يستهل مشواره فيها بمواجهة فيتنام في الثامن من يناير المقبل، تليها ملاقاة اليمن في الـ 12 من الشهر ذاته، ثم إيران في الـ 16 من الشهر نفسه.

وصول كاتانيش Posted by ‎معرض الكرة العراقية المصور‎ on Saturday, September 1, 2018

ومن المقرر أن يُعقد مؤتمر صحفي، عصر غد الاثنين، لتقديم المدرب كاتانيتش بالقاعة المركزية لاتحاد الكرة.

يُذكر أن المنتخب العراقي يحتل المركز الـ 89 في تصنيف الفيفا العالمي للمنتخبات، والذي صدر عن شهر أغسطس.