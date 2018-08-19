نهضة بركان يهزم الهلال السوداني ويتأهل لربع نهائي كأس الاتحاد الأفريقي

تغلب نادي نهضة بركان المغربي 2/0 على مضيفه الهلال السوداني، الأحد، في إطار مباريات الجولة الخامسة بدور المجموعات بكأس الاتحاد الأفريقي ليتأهل مع المصري البورسعيدي إلى دور الـ8.

وارتقى نهضة بركان لصدارة المجموعة الثانية، بعدما رفع رصيده إلى 10 متفوقًا بفارق نقطة واحدة على المصري البورسعيدي الثاني، ليتأهلا معًا للدور المقبل، في حين تجمد رصيد الهلال وسونغو عند 3 نقاط لكل منهما.

وسجل لابا كودجو من توغو لنهضة بركان قبل 5 دقائق على نهاية الشوط الأول، وأضاف آلان تراوري من بوركينا فاسو الهدف الثاني في الدقيقة 64 بتسديدة.

وأضاف المهاجم آلان تراوري من بوركينا فاسو الهدف الثاني لنهضة بركان في الدقيقة 64 بتسديدة بيسراه بعد تهيئة الكرة من العربي الناجي.

وبإمكان نهضة بركان الحفاظ على صدارة مجموعته في حال فوزه على ضيفه سونجو يوم 29 أغسطس آب الجاري ضمن الجولة السادسة والأخيرة.