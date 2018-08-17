هدف مباراة الوحدات والجزيرة.. تقدم مبكر لبطل الكأس (فيديو)

تقدم الجزيرة بالهدف الأول في المباراة التي تجمعه مع منافسه الوحدات في كأس الكؤوس الأردني، على ملعب عمان الدولي.

وجاء هدف الجزيرة بعد نحو دقيقة على بداية المباراة، بعد سوء تعامل مع الكرة من مدافعي الوحدات.

ويجمع اللقب الوحدات بطل الدوري الأردني لموسم 2018/2017، والجزيرة بطل الكأس للموسم ذاته.

يشار إلى أن الجزيرة هو حامل لقب الموسم الماضي، وقد حقق اللقب مرتين، في حين حقق الوحدات اللقب 10 مرات، مقابل 19 مرة للفيصلي.