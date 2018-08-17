مباراة الوحدات والجزيرة.. كل ما تريد معرفته عن موقعة كأس الكؤوس الأردني

ينطلق الموسم الكروي الأردني، الجمعة، بمواجهة قوية بين الوحدات والجزيرة على ملعب عمان الدولي في مباراة كأس الكؤوس الأردنية.

وتبدو المواجهة بين عملاقي الكرة الأردنية الوحدات والجزيرة حافلة بالتفاصيل الفنية، وهو ما تستعرضه “إرم نيوز” في التقرير التالي:

تاريخ البطولة

تتسم دائمًا مباراة كأس الكؤوس الأردنية بالندية منذ انطلاق البطولة العام 1981.

وفاز فريق الوحدات باللقب 12 مرة آخرها العام 2014، ويسعى الوحدات لاستعادة اللقب بعد غياب 4 أعوام.

وفاز الجزيرة باللقب مرة وحيدة العام 1985 ولم يفز بالبطولة منذ 33 عامًا كاملة.

مواجهة مثيرة

تفوق الوحدات في مواجهات الموسم الماضي ضد الجزيرة، فالوحدات فاز في آخر 3 مباريات بالتغلب ببطولة كأس الدرع بجانب الفوز في مباراتي الدوري بثنائية دون رد وبرباعية نظيفة.

ولم يعرف الجزيرة الفوز على الوحدات منذ ديسمبر 2016 قبل عام و8 شهور تقريبًا، وهو ما يحفز لاعبي الجزيرة لإنهاء تفوق الوحدات.

رحيل الليلي وأسلحة الجزيرة

يسعى الجزيرة لبداية عهد جديد بعد رحيل مديره الفني التونسي شهاب الليلي الذي حقق نجاحات وأداء مميزًا في الموسم الماضي.

وتولى المهمة المدير الفني السوري نزار محروس الذي عاد من جديد لقيادة الجزيرة بعد رحيل الليلي لتدريب نادي النجم الساحلي التونسي.

ويعتمد الجزيرة على أبرز أسلحته أحمد سمير لاعب الوسط السريع والمميز بجانب محمد عواطة وسليمان أبوزمع وفراس شلباية.

تحفز الوحدات

ويتحفز الوحدات مع مديره الفني جمال محمود لتحقيق الفوز على حساب الجزيرة واستمرار مسلسل التفوق والاستقرار الفني.

ويعتمد الوحدات على أبرز لاعبيه الثنائي الهجومي بهاء فيصل وحمزة الدردور بجانب يزن ثلجي وأنس العوضات وأحمد إلياس.

وأكد شريف الخشاب، المدير الفني الأسبق للعديد من أندية الدوري الأردني، لشبكة “إرم نيوز” أن الوحدات يبدو أكثر استقرارًا وهو ما يساعد لاعبيه ويرجح كفته في مواجهة الجزيرة.

وأضاف: “رحيل شهاب الليلي عن تدريب الجزيرة وعودة نزار محروس سيكون سلاحًا ذا حدين إما حوافز جديدة للاعبين، أو غياب الانسجام في بعض الأوقات”.

القناة الناقلة وتقنية HD

وسيتم نقل المباراة عبر قناة “الأردنية الرياضية” بتردد 12398 عمودي عبر القمر الصناعي نايل سات باستوديو من القناة وآخر من أرض الملعب.

وأعلن الدكتور ماجد العدوان، مدير القناة الأردنية في بيان رسمي أنه سيتم نقل المباراة بتقنية HD عالي الوضوح تمهيدًا للاعتماد على نقل مباريات الدوري بنفس التقنية.

وتم تخصيص 75% من تذاكر المباراة لجماهير نادي الوحدات من سعة الاستاد، بينما حصل جمهور الجزيرة على 25% من التذاكر.