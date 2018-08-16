السلوفيني سيريكو كاتانيتش مدربًا للمنتخب العراقي

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم تعيين السلوفيني سيريكو كاتانيتش مدربًا للمنتخب الوطني الأول، مع قرب بدء بطولة كأس آسيا المقرر تنظيمها في الإمارات العام المقبل.

وقال نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم شرار حيدر: إن الاتحاد العراقي لكرة القدم وقّع عقدًا مع كاتانيتش لتدريب المنتخب الوطني، وسيلتحق بالمنتخب بعد عطلة عيد الأضحى.

وأضاف شرار في تصريحات صحفية، الخميس، أن العقد مع كاتانيتش تم توقيعه لمدة 3 سنوات بعد دراسته من قبل الجانبين.

وبحسب مسؤولين في الاتحاد، فإن العراق سيخوض مباراة ودية مع الكويت في العاشر من شهر سبتمبر المقبل، وهي المباراة الأولى للمدرب مع أسود الرافدين.

وبدأ كاتانيتش مشواره التدريبي العام 1996 مع منتخب شباب سلوفينيا وقاد منتخبي جورجيا ومقدونيا، فضلًا عن تدريب المنتخب الإماراتي العام 2011.

وبحسب مصادر مطلعة على كواليس المفاوضات، فإن الجهاز الفني بأكمله للمدرب السلوفيني سيتقاضى مليونًا و200 ألف دولار في العام الواحد.

وأشار المصدر إلى أن الاتحاد تفاوض مع كاتانيتش بسرية تامة؛ لعدم تكرار ما حدث مع السويدي سفين غوران إريكسون.

وسعى الاتحاد العراقي إلى التعاقد مع المدرب إريكسون، لكنه رفض بسبب رغبته البقاء في السويد، نافيًا في الوقت ذاته تلقيه وابنته تهديدات بالقتل كشف عنها الاتحاد العراقي سابقًا.