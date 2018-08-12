الحراصي لاعب المنتخب الأولمبي الإماراتي يعتذر عن تسببه في اشتباكات ودية ماليزيا (صورة)

قدَّم محمد خلفان الحراصي، لاعب المنتخب الأولمبي الإماراتي، اعتذاره على ما بدر منه بسبب الأحداث التي رافقت ودية المنتخب مع نظيره الماليزي في كوالالمبور، يوم الجمعة، استعدادًا لمنافسات كرة القدم بدورة الألعاب الآسيوية (آسياد) التي تستضيفها إندونيسيا من الـ 18 من أغسطس الجاري إلى الـ2 من سبتمبر المقبل.

وقال الحراصي عبر حسابه على “إنستغرام”: “ليس هناك أحد معصوم من الخطأ، والعفو والتسامح من صفات المسلمين، والوطن والشعار خط أحمر لأي شخص يتجرأ على الاستهانة بنا، فنحن أبناء الإمارات أصحاب الكرم، أصحاب الطيب وأصحاب الخلق العظيم”.

وأضاف: “لن أذهب لتمثيل الوطن لأجل أن أقبل الإهانة والدفاع عن القميص لكي لا يتم “البصق” عليه مرة أخرى، كانت لحظة غضب ولم أستطع أن أسيطر على أعصابي وكل ما بدر شيء من لاعب ثم توجَّه إليه اللاعبون، يجب أن يكون هناك تدخل فلم يحدث أي تدخل من أي شخص”.

وتابع: “كان يجب أن أدافع عن نفسي وشعار القميص ونادم على كل ما حصل ولكن أخلاقنا معروفة، وأي شعار سيكون على الصدر سواء المنتخب أو نادي العين سأقاتل لأجل رفع الانتصار”.

وأتم: “أعتذر لشعب الإمارات من أصغر فرد إلى أكبر فرد إن شاء الله لن يتكرر ما حدث أقدم اعتذاري مرة أخرى”.

وشهدت الثواني الأخيرة للمباراة عراكاً بين لاعبي الفريقين أدى إلى إيقافها، ليصدر الاتحاد الإماراتي مباشرة بياناً يأسف به لما آلت إليه الأمور قال فيه.

كما تقدم اتحاد الكرة الإماراتي باعتذار للاتحاد الماليزي، مشددًا على أن “الرياضة أخلاق قبل أن تكون منافسة”.

وأوضح بيان الاتحاد: “تابع اتحاد الإمارات لكرة القدم ما دار من أحداث مؤسفة خلال المباراة الودية (…) ويبدي اتحاد الكرة أسفه ورفضه للأحداث التي رافقت المباراة، وكان المتسبب الرئيس فيها لاعب منتخبنا الأولمبي محمد خلفان الحراصي، التي لا تمت بصلة للأخلاق والروح الرياضية التي دائما ما تكون شعارًا لكل منتخباتنا الوطنية وأنديتنا خلال كافة المباريات سواء الرسمية أو الودية وبمختلف البطولات الإقليمية والقارية والعالمية”.

وتابع البيان: “تقرر إبعاد اللاعب محمد خلفان الحراصي من قائمة المنتخب المشارك في الآسياد وإحالته للجان المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب لوائح الاتحاد”.

وختم: “يذكر أن اتحاد الكرة قدم اعتذاره لنظيره الماليزي لكرة القدم على الأحداث المؤسفة التي لا تمثل أخلاق اللاعب الإماراتي، مشددًا على أن الرياضة أخلاق قبل أن تكون منافسة”.

وشهدت الدقيقة الـ 95 من اللقاء معركة بين لاعبي المنتخبين بسبب كرة مشتركة، عندما كان المنتخب الماليزي متقدمًا بهدفين نظيفين، لتتدخل الشرطة وتفض الاشتباك.

ويخوض منتخب الإمارات منافسات كرة القدم ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم إلى جانبه منتخبات الصين وتيمور الشرقية وسوريا.