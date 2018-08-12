القنوات الناقلة لمباريات البطولة العربية (كأس العرب للأندية الأبطال)‎

ما زالت منافسات بطولة كأس العرب للأندية الأبطال في نستختها الجديدة مستمرة بإقامة مباريات دور الـ32 من البطولة، التي انطلقت منذ أسبوع تقريبًا، بإقامة مباريات الذهاب، بين الأندية من المحيط إلى الخليج.

وتذيع قنوات أبوظبي الرياضية مباريات البطولة حصريًا، عبر قناتيها أبوظبي الرياضية HD1، وHD 2 المفتوحتين.

ويشهد اليوم الأحد، مبارتين، إذ يقابل نادي الهلال السعودى، نظيره الشباب العمانى، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت السعودية، وسيتم نقل المباراة على قناة “أبوظبي الرياضية HD 1”.

ويستعد النادي الإسماعيلي لمواجهة نادي الكويت الكويتي، في تمام الساعة السابعة مساءً، والتاسعة بتوقيت السعودية وسيتم نقل المباراة على قناة “أبوظبي الرياضية HD 2”.

يذكر أنه تم تغيير نظام البطولة في النسخة الحالية، لتقام بنظام خروج المغلوب في مباراتي الذهاب والإياب في الأدوار الإقصائية، عكس النظام السابق والتي كانت تقام في دولة واحدة “مجمعة”، على أن يكون النهائي في المغرب في أبريل 2019.

وتشهد البطولة هذا العام نظامًا جديدًا مختلفًا عن النظام المتبع العام الماضي، إذ لن تلعب البطولة مجمعة، بل تستمر لموسم كامل.

ويشارك في البطولة 4 أندية من مصر هي: الأهلي والزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري.

يذكر أن فريق الترجي التونسي هو حامل لقب البطولة العربية العام الماضي بالفوز على الفيصلي الأردني 3 – 2 في نهائي برج العرب.

تردد القنوات

قناة Abu Dubai Sports HD1 هي قناة مفتوحة وترددها كالأتي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: : 12467

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز:27500

معدل تصحيح الخطأ:2/3

قناة أبوظبي الرياضية 1 SD وترددها كالأتي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12225

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500