المريخ السوداني يتعادل مع الجيش السوري وينتزع بطاقة التأهل لثمن نهائي البطولة العربية

المريخ السوداني يتعادل مع الجيش السوري وينتزع بطاقة التأهل لثمن نهائي البطولة العربية

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

انتزع فريق المريخ السوداني اليوم السبت، بطاقة التأهل إلى دور الـ16 (ثمن النهائي) للبطولة العربية للأندية، بتعادله مع ضيفه الجيش السوري بهدف لكل منهما في إياب دور الـ32 للبطولة.

وجاء تأهل المريخ لثمن النهائي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، بعدما انتهى اللقاء الأول بينهما بفوزه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

فشل لاعبو الفريقين في استغلال الفرص التي سنحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها لأهداف لينتهي بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إضاعة الفرص والهجمات خلال شوط المباراة الثاني، إلى أن جاءت الدقيقة 62 لينجح الجيش في إحراز الهدف الأول عبر محمد الواكد.

ومع حلول الدقيقة 83 نجح المريخ في إدراك التعادل عن طريق أحمد آدم، لتنتهي المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

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