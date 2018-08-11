الأردني موسى التعمري يرد على انتقادات مشاركته في مباراة أبويل نيقوسيا وهبوعيل الإسرائيلي (فيديو)

رد الدولي الأردني السابق، موسى التعمري، لاعب أبويل نيقوسيا القبرصي، على الانتقادات التي واجهته بسبب مشاركته في مباراة فريقه ضد نادي هبوعيل بئر السبع الإسرائيلي، خلال مباراتهما ضمن ملحق الدوري الأوروبي.

وذكرت تقارير صحفية أن التعمري تعرض للرشق بزجاجات المياه، من جماهير النادي الإسرائيلي، أثناء خروجه لتلقي العلاج.

وحصل التعمري على ضربة جزاء، ترجمها زميله البرتغالي نونو موريس إلى هدف أول لفريقه، في الدقيقة الـ 13، وانتهت المباراة بالتعادل بهدفين لكل منهما، وذلك في ذهاب الدور الثالث من تصفيات الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وقال التعمري في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: “سأتلكم عن موضوع يخص أي إنسان وأي مجال، النجاح دائما يولد الأعداء ولو زعلت منهم فهذه بداية الفشل والإنسان عبارة عن عزيمة وقرار، الناس تتابع دائما الناجح ولا تهتم بالفاشل ولا تهتم بهمك ولا تعبك ولا أي شيء لذلك لا أحد يبقى على حاله وأي شيء خلقه ربنا له مرحلة ضعف وقوة”.

وأضاف: “فيه 3 قواعد في حياتي وهي سبب نجاحي في الدنيا، ما فيه حد بيسلم من كلام الناس، وما فيه راحة في الدنيا لازم تتعب ولازم تلاقي هموم وأشياء تواجهها بهذه الطريقة والراحة الوحيدة في الجنة، وما فيه نجاة من الموت.

وأضاف: “أحد أسباب نجاحي في هذه المرحلة إن كل إنسان في الأردن تكلم معي كان سببا في نجاحي واللي مصبرني ويحفزني هي ثقة الجمهور، فلا تجعلوا هذا الحب سلبي علي وعليكم، وانا لاعب محترف في نادي أوروبي وليس خليجي وعندي مرحلة قوية، وغصب عن الكل سأكلم وهذا شيء ليس سياسي وهو رياضي القدس والأقصى وفلسطين فوق الجميع وما فيه حد يقدر يحكي عنها، وانا بلعب في مجال رياضي واحترافي وهو أمر ليس عاطفي، والشيء اللي بمر فيه حاليا بدعمكم، وفيه خلفي شعب عظيم”.