بعد انسحاب العراق.. إعادة سحب قرعة الألعاب الآسيوية جزئيًا

وقع منتخب الإمارات في المجموعة الثالثة، وسيلعب ضد الصين وتيمور الشرقية وسوريا في منافسات كرة القدم بالألعاب الآسيوية هذا الشهر، بعدما أجرى الاتحاد الآسيوي قرعة جزئية للمسابقة بعد انسحاب العراق.

وأُعيد سحب قرعة دور المجموعات للمرة الثانية، إذ لم تضم القرعة الأولى التي سحبت في يوليو الإمارات وفلسطين.

وأدى قرار العراق -في وقت سابق هذا الأسبوع- عدم المنافسة في مسابقة كرة القدم بالألعاب الآسيوية، إلى مزيد من التعقيدات أمام المنظمين، إذ أصبحت مجموعته تضم 3 فرق فقط بينما ضمت مجموعتان 5 فرق بعد إدراج الإمارات وفلسطين في القرعة.

وتضم منافسات كرة القدم في الألعاب الآسيوية منتخبات مكونة من لاعبين تحت 23 عامًا أو أقل، ولكن يُسمح لكل مدرب بضم 3 لاعبين فوق هذا العمر.

يشار إلى أن منافسات كرة القدم تبدأ في العاشر من أغسطس وتقام المباراة النهائية في أول سبتمبر.

وفيما يلي قرعة منافسات كرة القدم في الألعاب الآسيوية:

المجموعة الأولى: إندونيسيا، هونغ كونغ، لاوس، تايوان، فلسطين.

المجموعة الثانية: تايلاند، أوزبكستان، بنغلادش، قطر.

المجموعة الثالثة: الإمارات، الصين، تيمور الشرقية، سوريا.

المجموعة الرابعة: اليابان، فيتنام، باكستان، نيبال

المجموعة الخامسة: كوريا الجنوبية، قرغيزستان، ماليزيا، البحرين.

المجموعة السادسة: كوريا الشمالية، السعودية، إيران، ميانمار.