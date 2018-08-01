منتخب العراق ينسحب من منافسات كرة القدم في الألعاب الآسيوية

انسحب منتخب العراق من منافسات كرة القدم في الألعاب الآسيوية “الأسياد”، التي تقام هذا الشهر في جاكرتا، ما سيتسبب على الأرجح في أزمة بالمسابقة قبل أقل من أسبوعين على انطلاقها.

وأكد مصدر في بغداد أن اللجنة الأولمبية العراقية قررت الانسحاب من منافسات كرة القدم، وسيترك هذا القرار المسؤولين في حاجة للتعامل مع اختلال توازن المرحلة الأولى من المسابقة.

وفي الأسبوع الماضي أعاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سحب قرعة دور المجموعات، من أجل إضافة فلسطين والإمارات، بعدما خلت القائمة الأولية للفرق المشاركة من الدولتين.

وتسبب ذلك في زيادة عدد فرق مجموعتين من المجموعات الست إلى 5 فرق بدلًا من 4، لكن انسحاب العراق الآن معناه أن المجموعة التي تضم الصين وتيمور الشرقية وسوريا ستحتوي على ثلاثة فرق فقط.

ولم يرد المجلس الأولمبي الآسيوي بعد على طلب من “رويترز” للتعقيب.

ونفى مصدر في الاتحاد العراقي لكرة القدم في وقت سابق اليوم، التقارير التي تحدثت عن الانسحاب من المسابقة، وقال إن استعدادات الفريق في مراحلها النهائية، بعد انتهاء معسكر تدريبي في أربيل.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع ذكرت تقارير صحفية محلية، أن الجهاز الفني لمنتخب العراق تحت 16 عامًا، أقيل بسبب تورطه في تزوير أعمار لاعبين، بعد إيقافهم في المطار أثناء توجههم للمشاركة في بطولة غرب آسيا.

ويأتي انسحاب العراق من منافسات كرة القدم بعد قرار الفلبين عدم إرسال منتخب كرة السلة إلى جاكرتا، في أعقاب المشاجرة الضخمة في الملعب مع لاعبي أستراليا، في مباراة بتصفيات كأس العالم أقيمت الشهر الماضي.

وتبدأ منافسات كرة القدم في الألعاب الآسيوية في العاشر من أغسطس آب، وتضم فرقا مكونة من لاعبين تحت 23 عامًا. ويسمح للمدربين باختيار ثلاثة لاعبين فوق هذا العمر.. وتقام المباراة النهائية في أول سبتمبر أيلول.