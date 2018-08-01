بعد فضيحة تزوير أعمار اللاعبين.. هل ينسحب منتخب العراق من منافسات بطولة الألعاب الآسيوية؟

سيشارك منتخب العراق في منافسات كرة القدم في الألعاب الآسيوية التي تنطلق هذا الشهر في إندونيسيا، رغم تكهنات حول انسحابه من المسابقة.

ويحيط الجدل بالاتحاد العراقي لكرة القدم؛ بسبب إشراك لاعبين فوق السن في منتخب تحت 16 عامًا، ما أدى إلى تقارير بشأن الانسحاب من الألعاب الآسيوية.

لكن مصدرًا في الاتحاد العراقي لكرة القدم نفى الانسحاب من الألعاب الآسيوية، وقال إن استعدادات الفريق في مراحلها النهائية بعد انتهاء معسكر تدريبي في أربيل.

ويلعب العراق في المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا الصين وتيمور الشرقية وسوريا في منافسات كرة القدم بالألعاب الآسيوية التي تضم 26 فريقًا وتنطلق في العاشر من أغسطس/ آب، وتتكون الفرق من لاعبين تحت 23 عامًا ويسمح للمدربين باختيار ثلاثة لاعبين فوق هذا العمر.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع ذكرت تقارير صحافية محلية، أن الجهاز الفني لمنتخب تحت 16 عاًما أقيل بسبب تورطه في تزوير أعمار لاعبين بعد إيقافهم في المطار أثناء توجههم للمشاركة في بطولة غرب آسيا.

ونقل بيان للاتحاد: “نأسف لما حصل والاتحاد يؤكد ضرورة التقيد بالأعمار الصحيحة والقانونية”.

وأضاف: “الاتحاد قرر إعفاء (الجهاز) التدريبي والإداري لمنتخب الناشئين مع اتخاذ عقوبات أخرى فيما يخص اللاعبين المزورين”، مشيرًا إلى أنه “سبق للاتحاد شطب أكثر من 18 لاعبًا ثبت تزوير أوراقهم الرسمية قبل شهرين”.

ويخضع الاتحاد العراقي لمتابعة وإشراف متواصلين من قبل الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) لا سيما في الأشهر الأخيرة، في أعقاب قرار الفيفا في مارس، السماح للعراق باستضافة مباريات دولية رسمية في مدن البصرة وكربلاء الجنوبيتين وأربيل عاصمة إقليم كردستان، بعد أعوام طويلة من الحظر المفروض على خلفية الأوضاع الأمنية.