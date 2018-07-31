للمرة الأولى في رام الله.. العراق تواجه فلسطين وديًا السبت المقبل

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم عن مواجهة فريقه لنظيره الفلسطيني في مباراة ودية على ملعب مدينة “رام الله” يوم السبت المقبل.

وقال حسين الخرسان المتحدث باسم الاتحاد:”المنتخب الوطني العراقي سيتوجه إلى رام الله غدًا الأربعاء، لملاقاة نظيره الفلسطيني في مباراة ودية من المقرر إقامتها في الرابع من أغسطس/آب المقبل، حيث تم الاتفاق على تنظيمها منذ مايو/ أيار الماضي”.

وأضاف حسين أن “المنتخب العراقي سيضم 17 لاعبًا، وسيتوجّه إلى الأردن، وسيصل إلى رام الله عن طريق المعبر الحدودي”.

وكان المنتخبان العراقي والفلسطيني تعادلا سلبيًا في مباراة ودية جمعت بينهما في مايو/أيار الماضي، على أرض ملعب جذع النخلة الدولي في محافظة البصرة جنوب البلاد.

ولم يسبق للمنتخب العراقي اللعب على الأراضي الفلسطينية.

وجاء تنظيم اللقاء الودي في العراق إثر قرار الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، في 16 مارس/آذار الماضي، رفع الحظر المفروض على ثلاثة ملاعب عراقية في محافظات: أربيل، وكربلاء، والبصرة.

واستمر الحظر الكروي على ملاعب العراق نحو 3 عقود بسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد.