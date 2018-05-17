الاعتداء على مدرب نادي الهلال السوداني بعد التعادل مع المصري البورسعيدي

قالت صحيفة كفرووتر السودانية، إن عددًا من جماهير الهلال قامت بالاعتداء على محمد الطيب الشهير بمورينيو مدرب الفريق عقب التعادل مع المصري البورسعيدي في الجولة الثانية من مباريات المجموعة بالكونفدرالية الأفريقية.

وبحسب الصحيفة ذاتها، اتهمت الجماهير مدرب الهلال بالفشل، وهتفت ضده ثم قذفته بقارورات المياة.

وتعادل المصري البورسعيدي مع مضيفه الهلال السوداني 1-1 أمس الأربعاء ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثانية بكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

منح إسلام عيسى فريقه المصري هدف التقدم بعد مرور 11 دقيقة على بداية المباراة عندما تلقى عرضية من محمد مصطفى (شطة) ليلعبها برأسه في شباك حارس الهلال.

وأدرك البرازيلي جيوفاني دا سيلفا التعادل للهلال السوداني بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة الـ81 احتسبها حكم المباراة إثر لمس محمد كوفي الكرة بيده.

ورفع المصري رصيده الى أربع نقاط محتلًا المركز الثاني خلف نهضة بركان المتصدر برصيد ست نقاط، بينما وضع الهلال أول نقطة في رصيده محتلًا المركز الثالث.

ويتذيل يونياو دو سونغو من موزامبيق جدول الترتيب دون رصيد من النقاط عقب خسارته في وقت سابق اليوم أمام نهضة بركان 2-صفر بفضل ثنائية الهداف أيوب الكعبي في الشوط الثاني.