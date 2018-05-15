بالفيديو.. مشجعات غاضبات يقتحمن أرض الملعب للمرة الأولى في تاريخ الأردن

شهدت مباراة الجزيرة والفيصلي في إياب نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي، أعمال شغب واسعة؛ بعدما نجح الجزيرة في حجز بطاقة نهائي البطولة عن غرب آسيا.

ومع إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة، اقتحمت أعداد من الجماهير أرض الملعب.

وبحسب بيان من قوات الدرك بالأردن، تم احتجاز أعداد من المشجعين الذين تسببوا في أعمال شغب، حيث قاموا بالاعتداء على لاعبين وتكسير كراسي الملعب.

غير أن المفاجأة كانت في اقتحام مشجعات نادي الفيصلي الغاضبات لأرض الملعب؛ للقيام بأعمال شغب، وهو ما منعته قوات الدرك.

وبحسب تقارير محلية، يعد اقتحام المشجعات لأرض الملعب، ظاهرة تحدث للمرة الأولى في تاريخ الملاعب الأردنية.

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واعتدى عدد من جماهير نادي الفيصلي على لاعبي فريقهم؛ عقب خسارتهم أمام الجزيرة 1-صفر في نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن منطقة غرب آسيا.

وتلقى البولندي لوكاس سيمون مهاجم الفيصلي النصيب الأكبر من الاعتداء، بعدما أهدر ركلة جزاء نفذها قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول.

وانتقدت زوجة لوكاس هذا التصرف، وهاجمت جماهير الفيصلي بشدة، قائلة: ” أنتم لستم جماهير، أنتم همج . قذفتم نيبوشا بالكراسي بعد الذي أعطاكم إياه. وقمتم بإلقاء الحجارة على لوكاس”.

وأضافت في صفحتها بموقع “إنستغرام”: “العار لكم”.

يذكر أن جماهير الفيصلي اقتحمت أرض الملعب؛ عقب تبخر حلم الوصول لنهائي منطقة غرب آسيا، وهاجمت لاعبي فريقها ولاعبي الجزيرة أيضًا، واعتقل الأمن عددًا من هذه الجماهير.

وسينتظر الجزيرة الفريق المتأهل من العهد اللبناني والقوة الجوية العراقي الفائز باللقب في آخر نسختين، والذي حسم مباراة الذهاب على ملعبه بالفوز 3-1.