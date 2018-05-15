النجمة اللبناني يثق في اجتياز تصفيات كأس العرب للأندية

يشعر النجمة اللبناني بثقة كبيرة في إمكانية اجتياز تصفيات كأس العرب للأندية لكرة القدم في السعودية من أجل الوصول إلى دور 32 في البطولة التي تمنح مكافآت مالية مغرية للفائزين.

وأوقعت قرعة التصفيات الفريق اللبناني في المجموعة الأولى إلى جانب الوئام الموريتاني والفيصلي السعودي والأفريقي التونسي.

وسيستهل النجمة مشواره يوم الخميس بمواجهة الوئام، بينما سيلعب الأفريقي مع الفيصلي صاحب الأرض في المباراة الثانية.

وستقام مباريات هذه المجموعة على شكل بطولة مصغرة ويتأهل صاحب المركز الأول لملاقاة الأهلي المصري في دور 32.

وعيّن النجمة المدرب التونسي طارق جرايا بدلًا من الألماني تيو بوكير الذي قاده لاحتلال المركز الثاني في الدوري وكأس لبنان.

وقال جرايا للصحفيين “النجمة قادر على المنافسة والتأهل إلى الأدوار التالية لأنه يضم لاعبين جيدين”.

وعزز النجمة صفوفه للظهور بشكل قوي في البطولة، وضم محمد زين طحان القادم من الصفاء ومحمد الفاعور من التضامن صور وحسن بيطار من العهد والأوغندي دينيس ايجوما لاعب النبي شيت السابق.

وسينضم المهاجم النيجيري موسى كبيرو للبعثة عند الوصول إلى السعودية. وسيكون النجمة الممثل الثاني للبنان في البطولة إلى جانب السلام زغرتا الذي سيواجه الرجاء المغربي في دور 32.

وعلى عكس البطولة السابقة، التي أقيمت في مصر العام الماضي، لن تلعب بنظام المجموعات ولن تقام كل المباريات في دولة واحدة. وتنطلق المنافسات في أغسطس/ آب المقبل وتمتد حتى أبريل/ نيسان 2019 وتقام بنظام الذهاب والإياب.

وستشهد بطولة هذا العام مكافآت مالية مغرية إذ يحصل الفائز باللقب على ستة ملايين دولار بينما يحصل الوصيف على 2.5 مليون دولار.