انقطاع الكهرباء يتسبب في إيقاف مباراة القوة الجوية والعهد اللبناني باستاد كربلاء (صورة)

شهدت مباراة القوة الجوية العراقي والعهد اللبناني، مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي على استاد كربلاء الدولي، موقفًا صعبًا.

وتوقفت المباراة بسبب خلل في الإضاءة إثر الأمطار التي هطلت بشدة على الملعب، حيث انتهت المباراة بفوز الفريق العراقي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

توقف مباراة القوة الجوية العراقي والعهد اللبناني بسبب خلل في الإضاءة بسبب الأمطار ..نصف نهائي غرب آسيا لكأس الاتحاد الآسيوي pic.twitter.com/NAz5z8z989 — قناة الكأس (@alkasschannel) May 8, 2018

وكان العهد قد حجز بطاقة المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة، فيما تأهل الجوية كأفضل صاحب مركز ثان (12 نقطة أيضًا) في المجموعات الثلاث لمنطقة غرب آسيا بعد حلوله خلف الجزيرة الأردني في المجموعة الأولى (14)، وكانت بطاقة المجموعة الثالثة من نصيب الفيصلي الأردني (13 نقطة).

ووضعت القرعة الفيصلي والجزيرة في مواجهة أردنية خالصة اليوم والإثنين المقبل، على أن يتأهل الفائز منهما بنتيجتي الذهاب والإياب مع القوة الجوية أو العهد.

ويدرك الجوية، صاحب المركز الثالث في الدوري العراقي خلف الزوراء والشرطة، جيدًا أهمية الفوز في لقاء الذهاب قبل الانتقال إلى بيروت لخوض مواجهة الإياب حيث سيستفيد العهد الذي توج باللقب المحلي للمرة الثالثة تواليًا، من عامل الأرض والجمهور.