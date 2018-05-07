أهداف مباراة الجزيرة والفيصلي.. التعادل يحسم مواجهة نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي (فيديو)‎

حسم التعادل بنتيجة 1/1 مباراة الجزيرة الأردني ومواطنه الفيصلي في نصف النهائي بمنطقة الغرب في كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الإثنين، على ستاد عمّان الدولي.

وكان الجزيرة سباقًا إلى التسجيل عبر لاعبه موسى التعمري بهدف رائع بعدما تلاعب بمدافعي الفيصلي وسدد كرة زاحفة على يمين الحارس.

وأدرك الفيصلي التعادل في الدقيقة 42 بضربة رأس عبر البولندي لوكاسز غيكيويز.

وطرد الحكم الكوري الجنوبي هيغون كيم اللاعب السوري مارديك مارديكيان من جانب الجزيرة في الدقيقة 26.

وتقام مباراة الإياب في 14 من الشهر الحالي.

ولم يحقق الفيصلي أي فوز على الجزيرة في آخر 5 مباريات بينهما قبل مباراة اليوم (4 فوز للجزيرة وتعادل).