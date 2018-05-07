مباراة الجزيرة والفيصلي.. 4 أمور هامة عن مواجهة نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي

يتابع عشاق الكرة الأردنية والعربية المواجهة النارية التي تجمع بين الجزيرة والفيصلي، مساء الإثنين، على “ستاد عمان الدولي” في جولة الذهاب لدور الأربعة لغرب آسيا ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

ويبدو اللقاء حافلًا بالإثارة والندية في ظل دراية الفريقين بشكل كبير بكل الأوراق الخاصة بالآخر وكونهما كتابًا مفتوحًا لبعضهما البعض.

وترصد “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز ملامح ونقاط مباراة الجزيرة والفيصلي في السطور القادمة:

تاريخ المواجهات

يخوض الفريقان الصدام الأول بينهما في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي وهو ما يجعل اللقاء ناريًا في ظل تاريخ حافل من الندية في الماضي بين الفريقين، عاد للأجواء مجددًا بعد أن نجح الجزيرة في إعادة بناء صفوفه بشكل مميز.

ومايزيد من صعوبة المواجهة بين الفريقين أن الجزيرة تفوق في آخر 3 مواجهات مباشرة بين الناديين، وآخر فوز للفيصلي كان في كأس الكؤوس أو السوبر في أغسطس 2017 بنتيجة 2-1.

مشوار حافل

خاض الفريقان مشوارًا حافلًا في البطولة الآسيوية هذا الموسم، فالفيصلي بعدما ودع بطولة دوري أبطال آسيا على يد ناساف كارشي الأوزبكي اتجه لبطولة كأس الاتحاد، باحثًا عن رد الاعتبار، وحقق 4 انتصارات بدور المجموعات على الأنصار اللبناني ذهابًا وإيابًا، والوحدة السوري وظفار العماني، وتعادل مرة وخسر الأخرى.

وحقق الجزيرة الفوز في 3 مباريات وتعادل مرتين وخسر أيضًا في مباراة وحيدة، وهو ما يؤكد المشوار الرائع للفريق بالبطولة.

الفيصلي يتسلح بالخبرات

يتسلح الفيصلي بورقة الخبرات سواء التي يملكها مدربه المونتينغري نيبوشا في تجاربه السابقة في الكويت ومصر مع الزمالك، أو في تجربته مع الفيصلي في الولايتين السابقة والحالية، والتأهل لنهائي البطولة العربية العام الماضي.

يبحث الفيصلي عن الاستفادة من خبرات لاعبيه من أجل خطف تذكرة التأهل للدور النهائي عن هذه البطولة من خلال تحقيق نتيجة إيجابية.. ويعتمد الفيصلي على أبرز لاعبيه السنغالي دومينيك ميندي وأيضًا البولندي لوكاس سيمون هداف الفريق بجانب بلال قويدر وأنس الجبارات.

مفاجآت الجزيرة

يسعى الجزيرة لاستكمال مسلسل مفاجآته وتفوقه على الفيصلي في آخر 3 مواجهات والتأهل لنهائي البطولة الآسيوية عبر الفوز بنتيجة مريحة ذهابًا.

يبدو الجزيرة مع مدربه التونسي شهاب الليلي متسلحًا بتجانس خط الوسط والقدرات الهجومية للاعبي الوسط عصام المبيضين وأحمد المحارمه من أجل الخروج بالفوز أمام الفيصلي في المباراة.