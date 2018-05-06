هل تثأر سوريا من أستراليا في كأس آسيا 2019 بالإمارات؟

سينصب تفكير بيرند شتانغه مدرب سوريا على ضرورة الثأر عند مواجهة أستراليا في دور المجموعات لكأس آسيا لكرة القدم، في يناير كانون الثاني المقبل.

وأسفرت قرعة كأس آسيا، التي سحبت في الإمارات، يوم الجمعة، عن وقوع سوريا وأستراليا في المجموعة الثانية إلى جانب المنتخبين الأردني والفلسطيني.

وستتجدد المواجهة بذلك بين سوريا وأستراليا، بعدما التقى المنتخبان في الملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم، وانتزع الأستراليون في النهاية بطاقة الظهور في روسيا.

وقال شتانغه الذي تولى تدريب سوريا بعد مشوار التصفيات لموقع الاتحاد الآسيوي: “أشعر أنه ينبغي الثأر، ويجب على المنتخب السوري أن يظهر ما تعلمه عقب الخسارة.

“لكننا لن نقلل من منتخبي الأردن وفلسطين”.

واحتاجت أستراليا إلى وقت إضافي بعدما سيطر التعادل 1-1 على مباراة الذهاب، والوقت الأصلي من مباراة الإياب، ثم سجل المخضرم تيم كاهيل هدف الانتصار. وتأهلت أستراليا لخوض الملحق العالمي وتفوقت على هندوراس لتتأهل إلى كأس العالم.

وقال أنتي ميليشيتش مساعد مدرب أستراليا: “الوقوع في نفس المجموعة مع سوريا أمر مثير وهذا صراع لا يمكن تجنبه. القرعة جيدة وأعتقد أننا سنتأهل إلى الدور التالي”.

ويتأهل أول منتخبين مباشرة إلى دور الستة عشر في كأس آسيا، التي تقام من الخامس من يناير كانون الثاني وحتى أول فبراير شباط، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست. وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة.