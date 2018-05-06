سكوب مدرب البحرين متحمس لخوض المباراة الافتتاحية في كأس آسيا 2019

يشعر ميروسلاف سكوب، مدرب البحرين، بحماسة كبيرة بسبب خوض المباراة الافتتاحية لكأس آسيا لكرة القدم أمام الإمارات صاحبة الأرض في الخامس من يناير/ كانون الثاني المقبل.

وقال سكوب لموقع الاتحاد الآسيوي: “لدينا مجموعة مثيرة جدًا، إذ سنلعب أمام أصحاب الأرض في المباراة الافتتاحية أمام 50 أو 60 ألف مشجع وهذا سيكون رائعًا لفريقنا.

“سمعت البعض يقول إن مجموعتنا ليست صعبة، لكن أي منتخب تأهل إلى نهائيات كأس آسيا فهذا يعني أنه يملك القوة والإمكانيات”.

وتضم المجموعة الأولى أيضًا الهند وتايلاند. ويتأهل أول منتخبين مباشرة إلى دور الستة عشر إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست.

وهذه أول نسخة من كأس آسيا تقام بمشاركة 24 منتخبًا بدلًا من 16.

وقال ستيفن قنسطنطين، مدرب الهند: “أعتقد أننا في هذه المجموعة لدينا فرصة. أثق أنه عندما نكون في يومنا نستطيع الفوز على أي فريق.

“بكل تأكيد الأمر لن يكون سهلًا، لكن أعتقد أننا نملك فرصة للتأهل عن المجموعة”.

وتقام كأس آسيا على مدار 28 يومًا وحتى الأول من فبراير/ شباط 2019.