العراق يفتتح ملعب النجف الدولي وسط حضور جماهيري كبير (فيديو)

افتتحت وزارة الشباب والرياضة العراقية، اليوم السبت، ملعب النجف الدولي بحفل جماهيري كبير.

وحضر حفل الافتتاح، وزير الشباب عبد الحسين عبطان، ومحافظ النجف لؤي الياسري فضلًا عن آلاف الجماهير، من مختلف المحافظات العراقية، حيث ستقام مباراة بين نجوم المنتخب العراقي السابقين، ونادي النجف.

وملعب النجف الدولي هو السادس في العراق بعد ملاعب الشعب وجذع النخلة وكربلاء والسليمانية وأربيل، ووضع حجر أساسه عام 2011، وكان من المقرر افتتاحه بعد 900 يوم، لكن أعمال البناء توقفت بسبب الأزمة المالية التي مر بها العراق.

فيديو : لقطات للجماهير الحاضرة في ملعب #النجف pic.twitter.com/4oNCqedg5L — قناة الكأس (@alkasschannel) May 5, 2018

ويتسع الملعب إلى 30 ألف متفرج، ويحتوي على ملعبين إضافيين للتدريب أحدهما بسعة 2000 متفرج، والآخر بسعة 400 متفرج، مع الخدمات اللازمة كافة، علمًا أن الملعب مكيف وبكلفة إنشاء 83 مليون دولار أمريكي.

وكان من المقرر حضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، لحفل الافتتاح؛ لكنه اعتذر لوزير الشباب والرياضة وقال: “أود أن أشكرك على دعوتك لي لحضور حفل افتتاح ملعب النجف الدولي، أتمنى لكم حفلًا بهيجًا ونلتقي قريبًا”.

ويأتي ملعب النجف بعد افتتاح ملعبي جذع النخلة في البصرة وكربلاء خلال الفترة الماضية، ضمن مساعي العراق لإنهاء الحظر الذي فرض على ملاعبه، بسبب دخول تنظيم داعش لعدة مدنٍ من البلاد.

ورغم رفع الحظر عن تلك الملاعب؛ لكن العاصمة بغداد ما زالت تحت الحظر، بسبب الأوضاع الأمنية.