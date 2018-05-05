منتخب قطر يشارك في كأس كوبا أمريكا 2019 بالبرازيل

قال اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، أمس الجمعة، إن كأس كوبا أمريكا 2019 بالبرازيل ستشهد مشاركة منتخبي قطر واليابان كضيفي شرف إلى جانب 10 منتخبات من داخل القارة.

وتلقت عدة دول دعوات خاصة للمشاركة في البطولة منذ 1993 مثل اليابان التي شاركت بنسخة 1999 في باراغواي.

وعادة ما تُوجه بطاقات دعوة إلى دول مجاورة تنتمي لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لذا فإن انضمام قطر، التي ستستضيف كأس العالم 2022، سيكون حدثًا جديدًا.

وأوضح اتحاد أمريكا الجنوبية أن وجود الدولتين، من خارج الأمريكيتين، يعكس “الاهتمام الهائل من الاتحاد الآسيوي للمشاركة في بطولات أمريكا الجنوبية كما يعكس التزام اتحاد أمريكا الجنوبية بتطوير اللعبة حول العالم”.

وكأس كوبا أمريكا، التي انطلقت في 1916، هي أقدم بطولة دولية في العالم. وفي العام المقبل ستستضيف البرازيل المسابقة التي لم تتوَّج بلقبها منذ 2007.