نادي الهلال السوداني يطلب ضم نجم الخرطوم سيف تيري

اشتد التنافس بين أندية القمة السودانية الهلال والمريخ، لضم مهاجم نادي الخرطوم، سيف تيري، خلال فترة الانتقالات الحالية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “كورة سودانية”، فإن نادي الهلال يتجه لمخاطبة نادي الخرطوم رسميًا للتعاقد مع هداف الفريق والمنتخب السوداني الدولي سيف تيري خلال فترة الانتقالات التكميلية الاستثنائية الحالية.

ومن المتوقع أن يتقدم النادي الأزرق بخطابه خلال الساعات المقبلة وانتظار النادي الخرطومي قبل انتهاء الفترة المحددة للتسجيلات، من أجل إلحاق اللاعب بقائمة الفريق الأفريقية للمشاركة في بطولة الكونفدرالية.

فيما أشارت تقارير أخرى إلى أن مجلس إدارة نادي المريخ تقدم بعرض مفاجىء لإدارة الخرطوم، طالبًا خدمات اللاعب على سبيل الإعارة، إذ يرغب المريخ في ضمه لتدعيم هجومه في البطولة العربية، فيما يعمل الهلال على الاستعانة بخدماته في فترة الانتقالات التكميلية الحالية للمشاركة مع الفريق في بطولة الكونفدرالية.

ويرجح مراقبون أن الأزمة المالية التي تعيشها الأندية السودانية، وعلى رأسها الهلال والمريخ، قد تسهم في تقديم عرض مالي متواضع وهو ما سيجعل النادي يتجه نحو الإعارة، وحال فشلت سيبقي على اللاعب في كشوفاته.

سيف تيري أحد النجوم الصاعدة في عالم كرة القدم السودانية يبلغ من العمر 24 عامًا، ويتنافس على ضمه دائمًا عدة أندية، حيث أكد من قبل أنه يفضل العروض الخارجية.