اختطاف نائب رئيس اللجنة الأولمبية العراقية في كربلاء

اختطفت مجموعة مسلّحة رئيس اتحاد الملاكمة، ونائب رئيس اللجنة الأولمبية العراقية بشار مصطفى، على طريق بغداد -كربلاء.

وقالت وسائل إعلام عراقية أن نائب رئيس اللجنة الأولمبية بشار مصطفى اختُطف على الطريق الرابط بين بغداد وكربلاء، والمار بمنطقة المسيب من قبل جماعة مسلحة، بعدما كان عائدًا إلى بغداد.

وأضافت وسائل الإعلام أن القوات العراقية وصلت مكان الحادث للاطلاع على ملابساته، وملاحقة الجهة المنفذة لعملية الاختطاف.

وينتظر العراق رفع الحظر الرياضي عن العاصمة بغداد، بعد أن تم مؤخرًا رفعه عن: البصرة، وأربيل، وكربلاء، بعد أن تعهدت بغداد للفيفا باستتباب الوضع الأمني في عموم البلاد.