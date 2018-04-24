السودان.. ماعز تتسبب في إيقاف مباراة الهلال والشرطة القضارف (فيديو)

تسببت ماعز في إيقاف مباراة الشرطة القضارف ونادي الهلال السوداني بالدوري المحلي أمس الاثنين على ملعب الأول شرق السودان.

وفوجئ اللاعبون والجماهير بدخول ماعز بيضاء أرض الملعب.

وأوقف الحكم المباراة، حتى تم إخراج الماعز.

واستعاد فريق الهلال صدارة المجموعة الأولى بالدوري السوداني لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه الشرطة القَضَارِف بهدف دون رد، ضمن الأسبوع الرابع بالجولة الثانية من الدور الأول للمسابقة.

وارتفع رصيد الهلال إلى 23 نقطة، مستعيدًا الصدارة من الخرطوم الوطني بفارق نقطتين، بعد أن فاز الأخير على الهلال الأبيض في مباراة السبت الماضي 2ـ1.

ووصف حساب أخبار السودان ما حدث بالفضيحة على الرغم من تكرار تلك الحوادت حول العالم.

موقف محرج لمذيعة قناة الهلال

إلى ذلك، تعرّضت مذيعة بقناة نادي الهلال السوداني لموقف محرج حينما استوقفت مواطنًا لعمل مقابلة معه.

وخلال حديث مذيعة الهلال مع المواطن، طلب منها أن تهتم بأحوال البلد بدلًا من الأسئلة الرياضية.