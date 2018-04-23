شاهد.. شجار عنيف بين مشجعي الهومنتمن والحكمة في دوري السلة اللبناني (فيديو وصور)

اندلع شجار فردي بين شخصين في منطقة غزير اللبنانيّة، خلال مباراة في كرة سلّة، جمعت فريقي نادي الحكمة والهومنتمن، وسرعان ما تحوّل إلى معركة جماعيّة، إذ نهض عدد كبير من المشاهدين وراحوا يشاركون في العراك، ما دفع قوى الأمن إلى التدخّل، ثم انسحاب لاعبي فريق الهومنتمن من أرض الملعب.

وكشف أحد أفراد الجهاز الإداري لنادي الحكمة أن الخلاف بدأ عندما قرّر شخص من جمهور الهومنتمن الوقوف خلف مقاعد نادي الحكمة وتوجيه إشارات وكلمات نابية للجمهور.

ونزل الحكام ولاعبو فريقي الحكمة والهومنتمن الى أرض الملعب لاستكمال المباراة التي توقفت بسبب الشجار.

وذكرت تقارير لبنانية أن نادي الهومنتمن اشترط إخراج جمهور الحكمة من المدرجات لإكمال المباراة.

وأسفر الشجار عن إصابة 3 أشخاص من لجنة الملاعب في اتحاد كرة السلة بجروح، وانتهت بفوز الهومنتمن بفارق 20 نقطة ليتقدم 2/0 نصف نهائي بطولة كرة السلة المقررة من ٥ مباريات.