ركلة جزاء مثيرة في مباراة الهلال السوداني وأكوا يونايتد بالكونفدرالية تفجر غضب اللاعبين (فيديو)

احتسب الحكم بيرنارد كاميل، ركلة جزاء مثيرة للجدل، لصالح أصحاب الأرض خلال مباراة أكوا يونايتد النيجيري والهلال السوداني بإياب الدور الـ32 الثاني من مسابقة الكونفدرالية الأفريقية أمس الأربعاء.

وكانت النتيجة تشير لتقدم أكوا بهدفين مقابل هدف، حتى احتسب الحكم ركلة جزاء جرّاء احتكاك بين لاعبين داخل منطقة الجزاء.

وفجرت ركلة الجزاء اعتراضات لاعبي الهلال السوداني.

واحتسب الحكم 8 دقائق وقت محتسب بدل ضائع إذ وصلت المباراة للدقيقة الـ90 فيما كانت النتيجة تشير لتقدم أكوا بثلاثة أهداف لهدف وهي نتيجة تؤهل الهلال.

كيف تأهل الهلال السوداني؟

وتأهل الهلال السوداني لدور المجموعات بكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم رغم خسارته 3-1 أمام أكوا يونايتد في نيجيريا.

واستفاد الهلال، الذي فاز ذهابًا 2-صفر، من التسجيل خارج أرضه إذ افتتح محمد أحمد بشة التسجيل قبل أن تهتز شباك بطل السودان ثلاث مرات متتالية.

وفي المقابل ودع منافسه المحلي هلال الأبيض المسابقة رغم فوزه 2-1 على ضيفه يونياو دو سونغو من موزامبيق بعد أن خسر ذهابا 3-1.

This is the penalty that Akwa United got vs Al Hilal today in #CAFCC plus 8 minutes added time which extended to 10 minutes at the end.. @CAF_Online @caf_online_AR pic.twitter.com/vdhyznUnUZ

— Abdul Musa (@PepJunior1) April 18, 2018