بعد رفع الإيقاف الدولي.. الاتحاد الكويتي ينتخب مجلس إدارته 20 مايو المقبل (صورة)

أعلنت لجنة التسوية للاتحاد الكويتي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، إجراء انتخابات الاتحاد لاختيار أعضاء مجلس إدارته في 20 مايو/ أيار المقبل.

وقال علي مروي الهدية المتحدث باسم اللجنة في بيان منشور على موقع الاتحاد “تم توجيه الدعوة إلى الأندية الأعضاء لعقد الجمعية العمومية غير العادية في 20 مايو/ أيار المقبل، والتي ستشهد إجراء انتخابات مجلس إدارة الاتحاد”.

وأضاف “فتح باب الترشيح للانتخابات سيكون الخميس المقبل على أن يتم غلقه في 30 من الشهر الجاري”.

إجراء انتخابات الاتحاد الكويتي 20 مايو المقبل#KuwaitFA pic.twitter.com/YJjencmkrv — KuwaitFA (@KuwaitFA) ١٧ أبريل، ٢٠١٨

وأعلن “فيفا”، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، رفع الإيقاف عن كرة القدم الكويتية بعدما قرر في أكتوبر/ تشرين الأول 2015 إيقاف الاتحاد الكويتي بسبب تدخل السلطات السياسية، وحذت حذوه اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية لمختلف الألعاب الرياضية، وأخيرًا الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات متهمة السلطات بالتدخل السياسي في عمل المنظمات الرياضية.

بعدها اتخذ فيفا في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي قرارًا بتعيين لجنة تسوية للاتحاد المحلي للعبة.

يذكر أن رئيس وأعضاء الاتحاد الكويتي لكرة القدم قدموا استقالتهم في فبراير الماضي من مجلس إدارة الاتحاد بعد زيارة لجنة من الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم إلى الكويت لتشكيل لجنة التسوية.