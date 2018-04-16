صورة مدرب نادي الهلال “مورينيو” يفترش أرض المطار تثير ضجة واسعة في السودان (شاهد)

أثارت صورة لمحمد الطيب مدرب نادي الهلال السوداني يفترش أرض مطار أديس أبابا ضجة واسعة في السودان؛ بعدما ظهر المدرب الملقب بمورينيو، بصورة اعتبرها الكثيرون لا تليق به.

ووصلت بعثة الهلال إلى أديس أبابا في رحلة ترانزيت قبل التوجه إلى نيجيريا؛ لمواجهة أكوا يونايتد في الدور الـ32 الثاني من الكونفدرالية الأفريقية.

وتساءل سودانيون بحسب موقع النيلين، عن سبب عدم الحجز للمدرب على الدرجة الأولى، ليتمكن من الحصول على قسط من النوم بدلاً من افتراش الأرض.

ويحل الهلال ضيفًا على أكوا يونايتد، غدًا الثلاثاء، في مباراة هامة لبطل السودان.

ومحمد الطيب الذي تولى تدريب الهلال، الشهر الماضي، مدرب متميز، عمل بالتدريب لمدة 26 سنة، وحقق نتائج مبهرة مع الأندية السودانية، ودائمًا ما يكون فريقه رقمًا صعبًا على أندية القمة بالدوري السوداني.

وقاد محمد الطيب الموسم قبل الماضي، فريق الشرطة القضارف؛ للصعود للدوري السوداني الممتاز، وفى الموسم الماضي جمع مع القضارف 50 نقطة، ووصل للمركز الثامن بنهاية الدوري.

وقاد مورينيو السودان فريقين للكونفدرالية، وهما: الأمل عطبرة والنيل، ولم يخسر على ملعبه في تلك البطولة القارية، كما قاد الطيب العديد من الأندية للصعود للدوري الممتاز، منها المريخ كوستى والرابطة.