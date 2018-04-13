الأمطار تغرق ملعب التاجي قبيل مباراة الكهرباء والزوراء بالدوري العراقي (فيديو)

قال المكتب الإعلامي لنادي الزوراء العراقي، إن أرضيه ملعب التاجي الذي سيستضيف مباراة الفريق مع نظيره “الكهرباء” غرقت تمامًا بمياه الأمطار.

وقال المكتب في بيان: “قبل ساعات قليله من مواجهه الكهرباء والزوراء، غرقت أرضيه ملعب التاجي غرقًا تامًا، وهو الآن لا يصلح للعب”.

في المقابل، قال المركز الإعلامي في نادي الكهرباء، إن “ملعب التاجي جاهز لاحتضان مباراة الكهرباء والزوراء الجمعة”.

وأكد أنه “لاصحة لنقل المباراة، ولم يصل أي طلب رسمي لإدارة الكهرباء لنقل المباراة أو تأجيلها”.

ويستعد فريق الكهرباء لمواجهة متصدر الدوري العراقي نادي الزوراء في المرحلة الثانية من الدوري يوم الجمعة.

ويسعى الكهرباء إلى الخروج بنتيجة إيجابية أمام المتصدر الذي يمتلك أحسن لاعبين في الدوري العراقي ويشارك في كأس الاتحاد الآسيوي.

وتلقى فريق الزوراء أول هزيمة في الدوري من نادي القوة الجوية بهدفين لهدف.