رسميًا.. “كونميبول” يدعو قطر للمشاركة في “كوبا أمريكا” 2019

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، اليوم الخميس، تلقيه دعوة للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا التي ستقام في البرازيل عام 2019.

وبذلك، أصبحت قطر أول دولة عربية تشارك في تلك البطولة القارية، حيث لم يسبق لاتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول) توجيه الدعوة لأي دولة عربية من قبل للمشاركة في فعالياتها.

وجاء طلب “كونميبول” خلال المؤتمر السنوي لاتحاد أمريكا الجنوبية الذي عقد في بوينس آيرس الأرجنتينية.

ووفقًا لبيان منشور على الصفحة الرسمية للاتحاد المحلي للعبة بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، “أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية دعوته بشكل رسمي للمنتخب القطري للمشاركة في النسخة المقبلة من بطولة كوبا أمريكا في البرازيل صيف العام المقبل 2019”.

أعلن اتحاد امريكا الجنوبية عن دعوته و بشكل رسمي عن مشاركة المنتخب القطري في النسخة المقبلة من بطولة كوبا أمريكا و التي ستقام في العاصمة البرازيلية ريو ديجانيرو صيف العام المقبل 2019 . pic.twitter.com/sRP1QxHJKl — الاتحاد القطري لكرة القدم ???????? (@QFA) ١٢ أبريل، ٢٠١٨

جدير بالذكر أن كوبا أمريكا انطلقت عام 1916، وهي أقدم بطولة كرة قدم دولية في العالم وتقام كل أربع سنوات.

وتشهد البطولة مشاركة المنتخبات العشرة التي تنتمي إلى اتحاد قارة أمريكا الجنوبية، إضافة إلى 6 منتخبات تتم دعوتها للبطولة من قبل الاتحاد القاري للعبة.