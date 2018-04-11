احتفال وزير الرياضة العراقي بهدف الزوراء في مدرجات ملعب كربلاء يثير الإعجاب (فيديو)

نال عبدالحسين عبطان، وزير الرياضة العراقي، إشادة إعجاب العراقيين، بعدما أظهرت الكاميرات احتفاله بهدف نادي الزوراء العراقي من مدرجات ملعب كربلاء خلال مباراة بكأس الاتحاد الآسيوي جمعت النادي العراقي بنظيره العهد اللبناني.

وبذل عبطان جهودًا كبيرة وسط دعم سعودي وإماراتي لرفع الحظر عن ملاعب العراق، وهو ما حدث أخيرًا.

ولعبت السعودية مباراة دولية ودية مع العراق بحضور جماهيري وإعلامي عربي ضخم.

وقدّم عبطان الشكر لدولة الإمارات على جهدها في رفع الحظر عن ملاعب العراق، كما طلب مواجهة منتخبها في مباراة ودية ببلاده.

وقالت شبكة الكرة العراقية عن فرحة عبطان بهدف نادي الزوراء: “يقف على مدرجات ملعب كربلاء، يحتفل بهدف النوارس في مرمى العهد اللبناني، ليس زورائيًا لكنه عراقيٌ ورياضيٌ قبل كل شيء، فهل عرفتموه؟ وهل تتفقون بأنه الحسنة الوحيدة التي جاءت بها الأحزاب إلى العراق؟.

واقترب العهد اللبناني من التأهل للدور قبل النهائي بمنطقة الغرب في كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتعادله في الوقت القاتل 1-1 مع مضيفه الزوراء الذي استضاف المباراة في كربلاء أمس الثلاثاء بعد رفع الإيقاف عن ملاعب عراقية.

وبدا أن الزوراء في طريقه للفوز بعدما هز الشباك قبل ثماني دقائق على النهاية من ركلة جزاء نفذها حسين علي السعيدي.

وانفرد لؤي صلاح بحارس العهد لكنه فشل في مضاعفة التقدم؛ ما سمح لأحمد زريق بانتزاع التعادل من ضربة رأس في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وفي المجموعة الثانية نفسها حقق الجيش السوري أول انتصار له في المجموعة بعد خمس مباريات بتغلبه 1-صفر على المنامة البحريني بهدف محمد قلعجي.

وينفرد العهد بالصدارة قبل جولة على الختام ولديه تسع نقاط يليه الزوراء والجيش بست نقاط بينما يبقى المنامة بالمركز الأخير بنقطة واحدة.

ويتأهل إلى قبل نهائي منطقة غرب آسيا صاحب المركز الأول في ثلاث مجموعات بجانب أفضل فريق يحصل على المركز الثاني.