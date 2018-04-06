رسميًا.. فيفا يرفع عقوبات الاتحاد العربي عن لاعبِي الفيصلي الأردني

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اليوم الجمعة، قبول استئناف النادي الفيصلي الأردني برفع العقوبات، التي فرضها الاتحاد العربي لكرة القدم على عدد من لاعبيه، بعد واقعة ضرب الحكم المصري ابراهيم نور الدين الذي أدار نهائي دوري أبطال العرب.

وأعلن الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، القرار، وهنأ الكرة الأردنية بقرار الاتحاد الدولي الفيفا، رفع العقوبات عن لاعبي المنتخب الوطني والنادي الفيصلي.

ووصف الأمير على عبر حسابه على موقع تويتر القرار بـ”المنصف”، قائلًا:”القرار آمنا به وسعينا لأجله حفاظًا على لاعبينا، وسنبقى ندافع دومًا عن الحقوق في إطارها القانوني”.

|| الفيفا ينصف لاعبينا ويرفع العقوبات عنهم || كل الشكر لرئيس الاتحاد الاردني لكرة القدم سمو الأمير علي بن الحسين على جهوده الكبيرة التي بذلها منذ بداية القضية إلى اليوم.#الفيصلي https://t.co/9wZ6jpwKnP — الفيصلي الأردني (@ALFAISALYSCJO) ٦ أبريل، ٢٠١٨

بعد فك عقوبات اللاعبين قرر الجهاز الفني إلحاقهم يوم غد ببعثة الفريق إلى لبنان ????????#الفيصلي pic.twitter.com/F2RzkeXDLI — الفيصلي الأردني (@ALFAISALYSCJO) ٦ أبريل، ٢٠١٨

وكانت لجنة الاستئناف بالاتحاد العربي لكرة القدم قد قررت توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف دولار على النادي الفيصلي الأردني، وإلزامه بسداد قيمة إصلاح التلفيات في إستاد الإسكندرية التي تسبب فيها جماهيره، وتأييد العقوبة الصادرة ضد إداري الفريق سليمان العساف بإيقافه عامين وغرامة مالية قدرها 10 آلاف دولار، وتأييد إيقاف اللاعبين الخمسة (بهاء الدين عبد الرحمن ، ابراهيم الزواهرة، وابراهيم عطا دلدوم، وأكرم أعلى الزوي، ومعتز يسن الفتياني) لمدة عام، وغرامة مالية لكل منهم قدرها 1500 دولار.