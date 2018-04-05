هل يشارك منتخب قطر في كوبا أمريكا 2019 بالبرازيل؟

قال إيفان برافو، مدير عام أكاديمية “أسباير” القطرية، إن قطر تدرس إمكانية المشاركة في كأس كوبا أمريكا التي تستضيفها البرازيل العام المقبل.

وأضاف برافو على هامش مشاركته في قمة “بلباو الدولية لكرة القدم”، التي تضم العديد من الأسماء الكبرى في عالم كرة القدم، أن قطر واحدة من المنتخبات التي قد تتم دعوتها للمشاركة في البطولة إلى جانب اليابان والصين.

وتضم كوبا أمريكا منتخبات أمريكا الجنوبية العشرة، ويرسل الاتحاد القاري دعوتين إلى منتخبين من خارج القارة حتى يصبح العدد 12 منتخبًا، يتأهل منها ثمانية للدور ربع النهائي.

ويجري اتحاد أمريكا الجنوبية العديد من المفاوضات مع نظيره لدول أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) والآسيوي؛ لاختيار منتخبين بعد فشل التفاوض لمشاركة منتخبي إسبانيا والبرتغال في النسخة المقبلة، نظرًا لانطلاق رابطة الأمم الأوروبية في سبتمبر/أيلول 2018، ما حد من آمال البرازيل في مشاركة أوروبية بالبطولة.

ومن المحتمل أن تكون بطولة كوبا أمريكا 2019 الأخيرة بهذا الشكل، حيث من العام التالي 2020 سينظم اتحاد أمريكا الجنوبية بطولة مشتركة مع كونكاكاف كل أربع سنوات في نفس عام بطولة أمم أوروبا (يورو).

ومن المرجح أن تستضيف الولايات المتحدة النسخة الجديدة بهذا الشكل، بمشاركة 20 منتخبًا بواقع عشرة من أمريكا الجنوبية وعشرة من دول كونكاكاف.