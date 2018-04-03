بعد تأهلهم لنهائيات كأس آسيا 2019.. الرئيس اليمني يوجه بمنح لاعبي المنتخب مكافأة مالية ودرجات وظيفية

وجه الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، بمنح درجات وظيفية للاعبي المنتخب الوطني في وزارة الشباب والرياضة، كما وجه بصرف مكافأة وقدرها 60 مليون ريال يمني لجميع اللاعبين وبعثة المنتخب.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الثلاثاء، لبعثة المنتخب اليمني بعد تأهلهم إلى نهائيات كأس آسيا 2019، وخلال التكريم قدم وزير الشباب والرياضة نايف البكري لرئيس الجمهورية درع وزارة الشباب والرياضة، بحسب وكالة الأنباء سبأ.

وتأهل المنتخب اليمني إلى نهائيات آسيا لكرة القدم التي ستقام، العام المقبل، في الإمارات؛ بعد فوزه على منتخب نيبال، الأسبوع الماضي، بنتيجة 2/1، وسجل أهداف اليمن عبدالواسع المطري.

وشدد الرئيس اليمني، على أن المنتخب صنع فرحة عميقة للشعب بالأداء المشرف الذي قدمه اللاعبون، وهم يمثلون بلدهم التي تمر بظروف استثنائية.

وقال هادي: “لقد سطرتم إنجازات عظيمة مقارنة بما تحملوه من هم اليمن وواقعها المؤلم، إلا أنكم حملتم روح المسؤولية وأثبتم أنكم جيل اليمن الاتحادي الجديد، جيل اليمن الموحد الذي سيظل موحدًا اتحاديًا من أقصاه إلى أقصاه، وأخذتم على عاتقكم الهم الوطني في رحلة الإصرار والتحدي، لترسموا البهجة والفرح على وجوه البسطاء من عامة الناس الذين وحدهم الهم الوطني في رحلة البحث للانتصار للوطن في مختلف ميادين ومساحات البطولة والشرف”.