اليمن يتجاوز نيبال بثنائية في ليلة “الصعود التاريخي” لكأس الأمم الآسيوية (فيديو)

بلغ منتخب اليمن نهائيات كأس آسيا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على نيبال بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الآسيوية 2019.

وانضمت كوريا الشمالية والفلبين إلى لائحة من 24 منتخبًا ستشارك في نهائيات 2019 المقررة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تقدم عبدالواسع المطري للمنتخب الوطني اليمني، من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك منتخب نيبال.

وتعادل منتخب نيبال “الضيف” في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عن طريق رأسية قوية من ناوايوغ شريسثا.

ونجح المطري في التقدم مرة أخرى لمنتخب بلاده في الدقيقة 84 عن طريق ركلة جزاء.

وكانت كوريا الشمالية بحاجة لنقطة التعادل أمام هونغ كونغ على ملعب “كيم إيل سونغ” لحجز مقعدها في يناير (كانون الثاني) المقبل في الإمارات، وحسمت المواجهة بهدفي جونغ إيل غوان (18) وباك كوانغ ريونغ (24) في الشوط الأول.

وكانت المباراة الأخيرة لمدرب كوريا الشمالية النرويجي يورن إندرسن القادم إلى البلاد في 2016.

وعجزت هونغ كونغ عن مقارعة المضيف خصوصًا بعد إصابة مدافعها هيليو غونسالفيش، فرفعت كوريا الشمالية رصيدها إلى 11 نقطة من 6 مباريات في وصافة المجموعة الثانية، بفارق نقطتين عن لبنان الذي ضمن تأهله سابقًا ويلعب في وقت لاحق مع ماليزيا في بيروت، فيما تجمد رصيد هونغ كونغ عند 5 نقاط وعجزت عن بلوغ النهائيات للمرة الأولى منذ 1968.

وضمنت الفلبين تأهلها إلى النهائيات للمرة الأولى في تاريخها بفوزها على ضيفتها طاجكستان 2-1 في مانيلا.

وتصدرت الفلبين المجموعة السادسة بـ12 نقطة، رفقة اليمن (7 نقاط) الذي ضمن تأهله أيضًا للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يلعب في وقت لاحق مع نيبال في الدوحة، لتفوقه على طاجكستان في المواجهات المباشرة.

وتقدمت طاجكستان التي كانت تبحث عن تأهل أول في تاريخها، بهدف أختام نازاروف (64 من ركلة جزاء)، بيد أن الفلبين سجلت ثنائية في آخر ربع ساعة عبر كيفن إينغريسو (74) وفيل ويونغهازبند (90+1 من ركلة جزاء).

ويشارك في النهائيات 24 منتخبًا للمرة الأولى (16 سابقًا)، بين 5 يناير (كانون الثاني) و1 فبراير (شباط) 2019.

وإلى الإمارات المضيفة، ضمنت منتخبات السعودية، أستراليا، قطر، الصين، إيران، اليابان، سوريا، تايلاند، العراق، كوريا الجنوبية، أوزبكستان، تأهلها من الدور الثاني من التصفيات وشاركت بالتالي في التصفيات المدمجة في الدور الحاسم لتصفيات مونديال 2018.

وفي الدور الثالث، التحقت بها منتخبات الهند، قيرغيزستان، لبنان، كوريا الشمالية، الأردن، فيتنام، فلسطين، عُمان، البحرين، تركمانستان، الفلبين واليمن.