أهداف مباراة اليمن ونيبال.. عبدالواسع المطري يتقدم بصاروخية و”الضيف” يتعادل (فيديو)

تقدم عبدالواسع المطري للمنتخب الوطني اليمني، بهدف نظيف على نيبال، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين، في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الآسيوية 2019.

وسدد المطري تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك منتخب نيبال.

وتعادل منتخب نيبال “الضيف” في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عن طريق رأسية قوية.

وتأهلت اليمن بعد نجاح كوريا الشمالية والفلبين في الصعود لنهائيات كأس آسيا المقرر إقامتها في الإمارات بداية سنة 2019، لتنتهي التصفيات بتأهل 24 منتخبًا.

وفازت كوريا الشمالية على هونغ كونغ 2-0، لتضمن المركز الثاني في المجموعة الثانية خلف لبنان، وكان يكفيها التعادل لبلوغ النهائيات.

وجاءت النتيجة في صالح منتخب اليمن الذي ضمن بطاقة التأهل للنهائيات، دون أن يلعب مع نيبال، اليوم الثلاثاء، لكونه يملك بدوره 7 نقاط، وهو نفس عدد نقاط طاجيكستان الذي أنهى التصفيات.

ويحتل اليمن الصف الثاني في المجموعة بفارق المواجهات المباشرة مع طاجيكستان، لكونه فاز عليه ذهابًا 2-1 وتعادل معه سلبيًا في الإياب.

ويعتبر التأهل تاريخيًا لمنتخب اليمن الموحد؛ لكون التأهل الوحيد لليمن في تاريخه كان من نصيب منتخب اليمن الجنوبي.