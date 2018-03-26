جولة الحسم بتصفيات كأس آسيا الإمارات 2019.. اليمن تنتظر إنجازًا تاريخيًا

تجرى غدًا الثلاثاء، الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم آسيا، المقرر إقامتها في الإمارات بداية سنة 2019، وتعرف منافسة أخيرة من أجل الفوز بـ3 مقاعد، بعدما حسمت المقاعد التسعة خلال الجولة قبل الأخيرة.

وحسمت المجموعَات الأولى والثالثة والرابعة والخامسة بتأهل منتخبات الهند وقيرغيزستان والأردن وفيتنام وفلسطين وعمان والبحرين وتركمانستان، فيما ضمن منتخب لبنان التأهل عن المجموعة الثانية كمتصدر وما زال الصراع على المركز الثاني، فيما ستشهد المجموعة الثالثة صراعًا ثلاثيًا على مركزين.

ويشارك في النهائيات القادمة 24 منتخبًا ضمنت 12 مقعدًا من خلال تصفيات كأس العالم، وهي المنتخبات التي تأهلت للدور الثاني: السعودية وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية وإيران وسوريا وأوزبكستان وقطر والعراق والصين وتايلاند.

وفي المجموعة الثانية تتوافر لكوريا الشمالية حظوظ أكبر لمرافقة لبنان للنهائيات، حيث تحتل الصف الثاني بـ8 نقاط، وتستضيف منافسها على البطاقة منتخب هونغ كونغ الذي يحتل الصف الثالث بـ5 نقاط ويحتاج لتحقيق الفوز لبلوغ النهائيات بينما يكفي كوريا الشمالية التعادل.

ويبقى الصراع الأبرز في المجموعة السادسة التي تتصدرها الفلبين برصيد 9 نقاط متقدمة على منتخبي طاجيكستان واليمن اللذين يتوفران على 7 نقاط، فيما خرجت نيبال من المنافسة وتتوفر على نقطتين.

وتلتقي الفلبين مع طاجيكستان واليمن مع نيبال في الجولة الأخيرة من أجل حسم مقعدين للنهائيات.

وتحتاج الفلبين للتعادل فقط لبلوغ النهائيات، بينما تحتاج طاجيكستان للفوز لعدم دخول الحسابات وانتظار نتيجة منتخب اليمن.

ويحتاج منتخب اليمن للفوز على نيبال، وهو أضعف منتخبات المجموعة لبلوغ النهائيات، وأي نتيجة غير الفوز قد تدخله حسابات صعبة.

وقد يكفي اليمن التعادل في حال هزيمة طاجيكستان أمام الفلبين في اللقاء الثاني.