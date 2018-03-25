الكويت تخسر بثلاثية أمام الكاميرون وديًا (فيديو)

خسرت الكويت 3-1 أمام الكاميرون بطلة أفريقيا في مباراة ودية دولية باستاد جابر الدولي اليوم الأحد.

ووجد المنتخب الكويتي نفسه متأخرًا 2-صفر بعد 16 دقيقة، إذ افتتح فينسن أبو بكر التسجيل من مدى قريب في الدقيقة 11 قبل أن يضاعف كريستيان باسوغوغ النتيجة عقب تمريرة بالكعب من “أبو بكر”.

وجعل باسوغوغ النتيجة 3-صفر عندما سجل هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 56 بتسديدة منخفضة من خارج منطقة الجزاء.

وانتزع البديل يوسف ناصر الكرة من دفاع الكاميرون وأرسل تمريرة عرضية إلى يعقوب الطراورة ليقلص الفارق للكويت في الدقيقة 61.

وخسرت الكويت 1-صفر أمام الأردن وديًا في عمان يوم الأربعاء الماضي.