تعادل قطر وسوريا 2-2 في بطولة الصداقة الدولية في العراق (فيديو)

تعادلت قطر 2-2 مع سوريا اليوم السبت، في بطولة الصداقة الدولية الودية، التي تستضيفها البصرة بعدما رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الحظر عن ثلاثة ملاعب في العراق.

ووافق الفيفا هذا الشهر على السماح للعراق باستضافة مباريات دولية في ثلاث مدن، هي أربيل والبصرة وكربلاء.

وحرم العراق من استضافة مباريات دولية على أرضه منذ عام 1990، عندما منع الفيفا إقامة مباريات هناك لدواعٍ أمنية.

وظل الحظر ساريًا بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003. ورفع الحظر بشكل متقطع ثم أُعيد، إذ فرض لأسباب أمنية تتعلق بالحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وخاض العراق مبارياته في إيران والأردن وقطر، لكنه استضاف عددًا من المباريات الودية، آخرها أمام السعودية في البصرة الشهر الماضي.

وفي مباراة السبت، جاءت الأهداف الأربعة في الشوط الثاني، إذ افتتح عمر السومة التسجيل للمنتخب السوري في الدقيقة 49، عندما استغل تمريرة خاطئة من دفاع قطر، ليضع الكرة في شباك الحارس محمد البكري.

وأدرك عبد العزيز حاتم التعادل لقطر، بعدما حول تمريرة عرضية من عبد الكريم حسن بتسديدة مباشرة بقدمه اليسرى في الدقيقة 58.

ووضع أكرم عفيف، الذي سجل هدفه الثالث في مباراتين، قطر في المقدمة في الدقيقة 71، عندما تلقى تمريرة بينية أخرى من الظهير الأيسر حسن وضعته أمام المرمى.

لكن بعد دقيقتين عادلَ زاهر ميداني النتيجة بتسديدة من مدى قريب.

ويلتقي العراق، الذي خسر 3-2 أمام قطر في المباراة الافتتاحية للبطولة، مع سوريا في ختام المنافسات يوم الثلاثاء.