في أول مباراة دولية بعد رفع الإيقاف الدولي.. الكويت تخسر أمام الأردن وديًا (فيديو)

خسر منتخب الكويت لكرة القدم أمام مضيفه الأردني بهدف دون ردٍ في مباراة ودية دولية اليوم الأربعاء.

وهذه أول مباراة دولية يخوضها منتخب الكويت منذ رفع الإيقاف عن البلاد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وفرض الاتحاد الدولي (الفيفا) الإيقاف على الاتحاد الكويتي في أكتوبر/ تشرين الأول 2015 بسبب مزاعم التدخل الحكومي في شؤون اللعبة.

لكن مجلس الأمة الكويتي وافق في ديسمبر على قانون جديد للرياضة من أجل إنهاء الأزمة القائمة مع المؤسسات الرياضية.

وسجل أنس بني ياسين لاعب منتخب الأردن هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ 28 بعد ارتباك دفاعي.

وسيخوض منتخب الكويت مباراة ودية دولية ثانية الأسبوع المقبل على أرضه أمام نظيره الكاميروني على استاد جابر الدولي ضمن برنامج إعداده للاستحقاقات المقبلة. ويستعد منتخب الأردن لمواجهة فيتنام في عمّان في 27 مارس/ آذار ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا في الإمارات 2019.