رسميًا.. “فيفا” يرفع الحظر عن الملاعب العراقية

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم موافقة الاتحاد الدولي “فيفا” على رفع الحظر عن إقامة المباريات الدولية في العراق، وذلك في اجتماع الاتحاد الذي عقد مساء اليوم الجمعة.

وذكر بيان مقتضب صدر عن الاتحاد العراقي لكرة القدم أن الفيفا قرر رفع الحظر على إقامة المباريات الدولية، وإحالة الملف إلى الاتحاد الاسيوي للموافقة عليه، مضيفًا أن 20 دولة من أصل 25 كانت حاضرة في اجتماع الفيفا وافقت على رفع الحظر، فيما رفضت خمس دول بينها بنغلادش.

وسعى العراق خلال الأشهر الماضية إلى تعزيز دوره في المجال الكروي ونظم عدة مباريات دولية ودية في ملاعب البصرة وكربلاء كان آخرها المباراة مع المنتخب السعودي في الثامن والعشرين من الشهر الماضي.

وفرض الاتحاد الدولي الحظر الأخير على الملاعب العراقية عام 2013 بسبب سوء التنظيم، وتردي الوضع الأمني في البلاد بعد اجتياح تنظيم داعش لعدة مدن عراقية.

وخلال الأشهر الماضية رفع الفيفا الحظر جزئيًا عن الملاعب العراقية، وسمح بإقامة مباريات دولية ودية في عدد من الملاعب الكروية، حيث يضم العراق ستة ملاعب دولية مطابقة لمواصفات الاتحاد.

كما وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم مؤخرًا على إدراج موضوع رفع الحظر عن الملاعب العراقية على جدول أعمال اجتماعه الذي عقد اليوم الجمعة.