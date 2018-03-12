انتصاران للعهد اللبناني والزوراء العراقي في كأس الاتحاد الآسيوي

حقق العهد اللبناني انتصاره الثاني في دور المجموعات في كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بفوز كبير على مضيفه الجيش السوري 4/1، ليعزز صدارته للمجموعة الثانية، اليوم الإثنين.

وخسر المنامة البحريني 3/1 على أرضه أمام الزوراء العراقي ضمن المجموعة ذاتها.

وخاض الجيش المباراة في البحرين؛ بسبب حرمان الأندية السورية من اللعب على أرضها، نتيجة الأوضاع الراهنة هناك.

وتصدر العهد المجموعة بـ 8 نقاط من 4 مباريات، بفارق 3 نقاط عن الزوراء الذي خاض 3 مباريات، بينما يأتي الجيش في المركز الثالث بـ 3 نقاط من 4 مباريات ويتذيل المنامة المجموعة بنقطة واحدة من 3 مباريات.

وافتتح إدريسا كوياتي القادم من ساحل العاج أهداف العهد بضربة رأس في الدقيقة 24، بعد تمريرة عرضية من محمد حيدر.

وأضاف أحمد زريق الهدف الثاني من انفراد في الدقيقة الأخيرة للشوط الأول، قبل أن يضيف هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه بعد مرور ساعة من البداية.

وقلص محمد رضوان النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة، لكن البديل سمير أياس جعل النتيجة 4/1 للعهد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وفي المنامة، انتصر الزوراء لأول مرة في المجموعة، بعدما حوّل تأخره بهدف إلى فوز كبير، ليقفز للمركز الثاني.

وفاجأ المنامة ضيفه بهدف مبكر عبر محمود عبدالرحمن في الدقيقة الأولى، وأدرك مهند عبدالرحيم كرار التعادل للزوراء بعد ربع ساعة من البداية.

وأثمرت انتفاضة الزوراء عن الهدف الثاني عبر حيدر الأمير في الدقيقة 66، قبل أن يعزز أمجد كلف فوز الضيوف بهدف ثالث قبل 10 دقائق من النهاية.

وتتبقى للزوراء مباراة أخرى أمام المنامة مؤجلة من المرحلة الماضية بقرار من الاتحاد الآسيوي، الذي حدد 14 أبريل المقبل لإقامة المباراة، بانتظار قرار الاتحاد الدولي (الفيفا) برفع الحظر عن العراق باستضافة المباريات الدولية الرسمية على أرضه.

وسيتأهل بطل كل مجموعة من المجموعات الثلاث في منطقة غرب آسيا، إضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني للدور الثاني للبطولة، التي فاز القوة الجوية العراقي بلقبها في آخر نسختين.