صحيفة: أمير قطر يعتبر الاحتفاظ بالبرازيلي نيمار من “أعمال السيادة”

نشرت صحفية “موندو ديبورتيفو” الإسبانية تقريرًا، قالت فيه إن أمير قطر منع باريس سان جيرمان ورئيسه ناصر الخليفي من بيع النجم نيمار أغلى لاعب في العالم.

وربطت تقارير صحفية عدة بين مهاجم برشلونة السابق البالغ عمره 26 عامًا بالعودة إلى الدوري الإسباني عبر ريال مدريد، ليكون بديلًا طويل المدى لكريستيانو رونالدو.

الصحيفة الإسبانية قالت إن الأمير تميم بن حمد آل ثاني، يعتبر بقاء نيمار في “بارك دي برانس” أمر من أمور “سيادة دولة قطر”.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن أمير قطر أبلغ الخليفي بعدم السماح برحيل نيمار سواء لريال مدريد أو برشلونة أو أي نادٍ آخر.

وأسس الأمير حمد آل ثاني شركة قطر للاستثمار الرياضي في عام 2005، التي اشترت عملاق الدوري الفرنسي في 2011.

ويرى تقرير الصحفية الإسبانية أن الإبقاء على نيمار “مسألة فخر وتباهي” وليس قيمة مادية، ولا يمكن بيعه مقابل أي ثمن.

وانضم نيمار إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي، عندما دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي الكتالوني البالغ 222 مليون يورو ليصبح الأغلى في تاريخ اللعبة، لكنه يعاني حاليًا من إصابة في مشط قدمه أخضعته الأسبوع الماضي في بلده البرازيل لجراحة ستبعده عن الملاعب نحو ثلاثة شهور.

ويتردد أن نيمار سأل قبل إصابته عن إمكانية العودة إلى برشلونة، وزادت هذه التكهنات عقب خروج الفريق الفرنسي من دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، حامل اللقب الساعي أيضًا إلى ضم نيمار بشدة.