جيان يقود العين للفوز على دبي

دبي- سجل الغاني اسامواه جيان ثلاثة أهداف ليقود فريقه العين لتحقيق فوز كبير على دبي بخمسة اهداف مقابل هدفين الاحد في الجولة الرابعة من دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم.

وإستعاد العين حامل اللقب توازنه تحت قيادة مدربه الإسباني الجديد كيكي سانشيز فلوريس الذي قاد الفريق لأول مرة في الدوري بعد تلقيه خسارتين في ثلاث مباريات.

ورفع العين رصيده بعد الفوز إلى ست نقاط وتوقف رصيد دبي عند ثلاث نقاط.

وأنهى العين الذي لعب على أرضه الشوط الأول متقدما بهدف سجله إسماعيل أحمد في الدقيقة 18 بعدما إستفاد من كرة من ركلة ركنية نفذها الروماني ميريل رادوي.

ومع بداية الشوط الثاني أدرك رامي يسلم التعادل لدبي من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وتألق جيان في إحراز الهدف الثاني للعين في الدقيقة 52 من تمريرة لزميله عمر عبد الرحمن.

وأضاف جيان الهدف الثالث بعدما إستفاد من كرة البرازيلي ميشيل باستوس ثم قلص دبي الفارق بهدف أحرزه المالي درامان تراوري في الدقيقة 68 لكن الأسترالي اليكس بروسك نجح في توسيع الفارق مجددا للعين بعد دقيقة واحدة.

وإختتم جيان الذي ساهم الأسبوع الماضي في فوز بلاده على منتخب مصر 6-1 في تصفيات كأس العالم خماسية العين في الدقيقة 72 مستفيدا من تمريرة عبد الرحمن الذي تألق في صناعة الأهداف.

وفي مباراة أخرى حافظ الأهلي على صدارة الدوري بتغلبه على الشعب بهدف مقابل لا شيء سجله البرازيلي جرافيتي في الدقيقة 56 عندما تابع الكرة بعد تسديدة زميله البرازيلي سياو.

وجمع الأهلي 12 نقطة من أربع مباريات مقابل لا شيء للشعب متذيل الترتيب.

وخسر الشارقة ثاني مباراة له بسقوطه أمام الظفرة بثلاثة أهداف دون رد سجلها الغاني ايمانويل كلوتي في الدقيقة 59 والسنغالي ماكيتي ديوب في الدقيقة 63 والمغربي كامل شافني في الدقيقة 65.

وعاد الوحدة من أرض منافسه بني ياس بالتعادل بهدف لكل منها.

وكان الوحدة قريبا من الفوز بعد تقدمه في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني بهدف سجله حمدان الكمالي لكن بني ياس رد بهدف التعادل في الدقيقة 85 عبر التشيلي كارلوس مونوز.

وأصبح رصيد بني ياس سبع نقاط مقابل ست نقاط للوحدة.

وكانت الجولة إنطلقت السبت بثلاث مباريات شهدت فوز الشباب على الوصل 3-1 والنصر على الإمارات 3-0 وتعادل الجزيرة مع عجمان بدون أهداف.