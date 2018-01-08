مدرب المنتخب العماني يحصل على وسام الاستحقاق من السلطان قابوس

حصل رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم، سالم بن سعيد الوهيبي، ومدرب المنتخب العماني، بيم فيربيك، اليوم الإثنين، على وسامي الاستحقاق من سلطان عمان قابوس بن سعيد.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن الوسام يأتي تقديرًا لجهودهما بعد تتويج المنتخب العماني لكرة القدم بلقب “خليجي 23″، يوم الجمعة الماضي في الكويت.

وأضافت الوكالة، أن وزير ديوان البلاط السلطاني، خالد البوسعيدي، قام بتسليم رئيس الاتحاد وسام الاستحقاق من الدرجة الثالثة وسلم المدرب فيربيك وسام الاستحقاق من الدرجة الأول خلال استقبالهما في مكتبه صباح اليوم.

يذكر أن المنتخب العماني توج بلقب بطولة كأس الخليج العربي 23؛ بعد فوزه على نظيره الإماراتي بركلات الترجيح في استاد جابر الدولي ليرفع عدد ألقابه الخليجية إلى لقبين اثنين.