الفائزون والخاسرون من بطولة كأس الخليج 23

أسدل الستار على بطولة كأس الخليج في نسختها رقم 23، التي استضافتها دولة الكويت وفاز بلقبها منتخب عمان على حساب نظيره الإمارات بعد مباراة رائعة في الدور النهائي.

حملت بطولة خليجي في نسختها 23 العديد من مشاهد التألق والنجاح لبعض اللاعبين والمدربين والمنتخبات مقابل لحظات انكسار وسقوط.

ويرصد “إرم نيوز” في التقرير الآتي أبرز الفائزين والخاسرين من بطولة خليجي 23 .. فإلى السطور القادمة:

عموري

حظي عمر عبدالرحمن “عموري”، لاعب وسط العين ومنتخب الإمارات، في بطولة خليجي 23 بانتقادات لإضاعته ضربتي جزاء في لقاء عمان النهائي بالبطولة.

ورغم محاولات لاعبي المنتخب ومسؤولي المنتخب الإماراتي دعم عموري بعد إضاعته ضربة جزاء في لقاء عمان قبل النهاية بلحظات، بجانب إضاعة ضربة الترجيح الأخيرة؛ ما جعل المنتخب العماني يحسم اللقب.

وتلقى عموري ضربة معنوية قوية وأزمة ثقة بعد إضاعة ضربتي جزاء وهو الأمر الذي سيؤثر على النجم الإماراتي بكل تأكيد.

الرشيدي والحبسي

يظل الحارس فايز الرشيدي أحد أبرز الفائزين في بطولة خليجي 23 بعد أن تألق وكان سبباً مباشراً في فوز منتخب عمان ببطولة الخليج.

وتألق الرشيدي على مدار المباريات الخاصة بالبطولة بجانب اللقاء النهائي تحديداً الذي تصدى خلاله الرشيدي لضربتي جزاء من عموري حول بهما مسار اللقاء.

وأصبح علي الحبسي، حارس نادي الهلال السعودي ومنتخب عمان، أحد أبرز الخاسرين من وراء هذه البطولة بعدما أصبح مهدداً بفقدان موقعه في تشكيلة عمان الأساسية سواء لجلوسه بديلاً لفترات بالهلال أو لتألق فايز الرشيدي.

فيليكس سانشيز

أصبح المدرب الإسباني فيليكس سانشيز، المدير الفني لمنتخب قطر، في خطر حقيقي بعد بطولة الخليج والمستوى الهزيل للمنتخب القطري في البطولة.

ويبدو أن تجربة سانشيز بالدفع بدماء جديدة خلال بطولة الخليج ومنح الفرصة لبعض اللاعبين المنضمين حديثاً لم تلق النجاح المطلوب؛ ما يهدد فرص بقاء سانشيز ويدفع قطر للتعاقد مع مدير فني كبير.

فيربيك

لا شك أن الهولندي بيم فيربيك، المدير الفني لمنتخب عمان، أبرز الفائزين من بطولة خليجي 23 بعد أن قاد الأحمر للتتويج باللقب بعد غياب 9 أعوام كاملة.

وأصبح فيربيك مثار إعجاب الجماهير الخليجية، ومن المؤكد أن المدرب الهولندي لن يستمر طويلاً في قيادة عمان فأنظار أندية ومنتخبات الخليج ستتجه للظفر بخدمات فيربيك وسيستطيع الوصول لراتب أعلى بكثير مما يتقاضاه مع عمان في ظل تألقه في بطولة الخليج.

فهد الأنصاري

دخل الأنصاري، لاعب منتخب الكويت والمحترف بالدوري السعودي، في خلاف حاد مع الجهاز الفني لمنتخب الكويت بقيادة الكرواتي بوريس بونياك.

وأصبح الأنصاري مهدداً بعدم الانضمام مجدداً لمنتخب الكويت بعد أن تم استبعاده من معسكر الأزرق قبل اللقاء الأخير أمام الإمارات ودخل في خلافات حادة مع مسؤولي الجهاز الفني.

علي النمر

كان اللاعب السعودي علي النمر أحد أبرز وأهم اكتشافات بطولة كأس الخليج الأخيرة وأحد الفائزين من هذه البطولة.

وأثبت النمر تألقه وأحقيته بالحصول على الفرصة مع المنتخب السعودي بعد أن انضم لقائمة الأخضر في بطولة الخليج ليتألق في لقاء الإمارات تحديداً بدور المجموعات بجانب مباراة الكويت الافتتاحية وهو الأمر الذي جعله مرشحاً للاستمرار مع منتخب السعودية.

وأصبح النمر على أعتاب الانتقال لأحد الأندية الكبرى في الدوري السعودي بعد أن صار أحد أبرز النجوم المتألقين في صفوف الأخضر.